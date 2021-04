Gattuso porta il Como in Serie B: «Il giorno più bello della mia vita»

Giacomo Gattuso, allenatore del Como, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la promozione in Serie B

PROMOZIONE – «Una emozione incredibile, è indescrivibile, è il giorno più bello della mia vita. Ho sempre visto che il gruppo era valido, con ragazzi intelligenti che si sono sempre allenati bene. Hanno valori tecnici ed umani».

ALESSANDRIA – «Col cambio di allenatore hanno cambiato marcia, noi sapevamo che sarebbe stata complicata, ma abbiamo fatto la partita perfetta. Considerate che io vivo a Como, sono cresciuto nel Como, sono stato capitano, per me ha un valore enorme, non si può esprimere a parole, la società e la città mi hanno sempre sostenuto in tutti i modi».

OBIETTIVI – «Quando mi hanno chiesto di prendere la squadra, l’ho fatto per la società, io sono un uomo della società. Quello che succederà in futuro non ci penso, quello che vorrà la società».