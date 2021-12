Gazidis: «Ambrogino d’Oro a Baresi? Orgogliosi e felici»

Franco Baresi quest’oggi è stato premiato con l’Ambrogino d’Oro. Ivan Gazidis si è complimentato con l’ex difensore del Milan

DICHIARAZIONI – «Felici e orgogliosi per Franco: un’onorificenza che rende merito alla leggendaria carriera sportiva, al suo impegno per la comunità e soprattutto per essere da sempre un esempio di vita»