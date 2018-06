Il Milan si mette sulle tracce di Gelson Martins, ala destra portoghese che ha da poco risolto il contratto con lo Sporting

Lo Sporting viene da un brutto mese di maggio, i tifosi hanno aggredito i calciatori e qualche elemento della prima squadra ha scelto di risolvere il contratto. Gelson Martins è uno di questi e adesso potrebbero aprirsi per lui le porte della Serie A. A cercarlo, scrive Il Corriere dello Sport, è nientedimeno che il Milan. Attualmente Martins è in Russia con la nazionale del Portogallo (è portoghese ma nato a Capo Verde, ha il doppio passaporto) ed è un profilo che fa gola a molte squadre in Europa. L’Arsenal ci ha fatto più di un pensierino ma adesso è il Milan a essere in leggero vantaggio.

Massimiliano Mirabelli segue con attenzione Martins, che sarebbe un colpaccio a parametro zero. Gioca da ala destra, ma può agire anche a sinistra o come esterno di centrocampo, in più ha fatto anche la seconda punta. Nell’ultima stagione ha segnato tredici gol tra campionato e coppe e si è messo in luce soprattutto nella doppia sfida di Champions League contro la Juventus. Ha da sempre militato nello Sporting, prima nelle giovanili, poi nella squadra B e infine tra i grandi. Dopo i fattacci delle scorse settimane ha detto addio, il Milan lo segue.