Lo Sporting Lisbona smobilita, che occasione per i club di Serie A!

Diversi giocatori dello Sporting Lisbona hanno chiesto la rescissione per giusta causa. Il Milan si farà avanti per Bas Dost e William Carvalho mentre Roma e Inter puntano Bruno Fernandes

Lo Sporting Lisbona sta perdendo pezzi senza guadagnare nulla e parliamo di giocatori chiave per la rosa del club portoghese. Lo scorso 15 maggio alcuni tifosi con il volto coperto hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club minacciando e aggredendo rosa e staff. L’attacco da parte degli ultras ha portato ad una vera e propria diaspora tra i Leones. Il primo ad ottenere la rescissione del contratto è stato Acuna e molto presto altri sei calciatori seguiranno il suo esempio. Record e A Bola, i principali quotidiani sportivi del Portogallo, affermano che la squadra potrebbe perdere gratis anche Bas Dost, Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes, Rui Patricio e Podence. Molti di questi giocatori sono stati accostati o proposti a club di Serie A.

Rui Patricio sembrava destinato a vestire la maglia del Napoli ma sembra ormai destinato a trasferirsi al Wolverhampton. Il Milan si sarebbe interessato a Dost così come la Lazio ma pare che il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, abbia messo nel mirino anche William Carvalho. Il talento portoghese nato in Angola è stato seguito in passato anche dalla Juventus. Bruno Fernandes, ex centrocampista della Sampdoria, interessa invece a Roma, Inter e Fiorentina.