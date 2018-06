Bruno Fernandes rescinde, Roma e Inter lo seguono

Lo Sporting CP è nei guai: tra i giocatori pronti a rescindere c’è il talento Bruno Fernandes. In Portogallo scrivono che Roma e Inter lo seguono

Lo Sporting è finito nei guai qualche settimana fa. Escluso dalla Champions League, è stato protagonista di un gesto clamoroso: i tifosi hanno picchiato calciatori e staff tecnico nel centro di allenamento a Lisbona. Da lì la decisione di alcuni giocatori di chiedere la rescissione del contratto, tra questi c’è anche Bruno Fernandes. Ex Udinese e Sampdoria, si libererà a parametro zero a breve e in Portogallo sono certi che Roma e Inter lo vogliano.

La Roma ha una carta in più che è Monchi. Il direttore sportivo è in buoni rapporti con gli agenti di Fernandes e col calcio portoghese in generale, prendere un calciatore così a parametro zero sarebbe un gran colpo. Lo stesso vale per l’Inter, che con Fernandes aveva provato un approccio già ai tempi del Doria. Roma e Inter sembrano pronte: al via un bel duello per Bruno Fernandes.