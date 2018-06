Bruno Fernandes, ex centrocampista della Sampdoria, potrebbe far ritorno in Serie A

Bruno Fernandes ha rescisso il contratto che lo legava allo Sporting Clube de Portugal, il nuovo nome del più noto Sporting Lisbona, ed è quindi libero di accasarsi dove vuole a parametro zero. L’ex centrocampista della Sampdoria, dopo vari dissidi che lui ed i suoi compagni hanno avuto con la società lusitana, quindi è alla ricerca di una nuova squadra. Stando a Sky Sport, la Roma potrebbe farci un pensierino nel caso in cui cedesse qualche centrocampista.

Strootman, Nainggolan, Gonalons, Pellegrini, Cristante, De Rossi e Gerson occupano, al momento, tutte le caselle in mediana ma una partenza potrebbe indurre il direttore sportivo Monchi ad affondare il colpo sullo svincolato Bruno Fernandes. D’altronde si tratterebbe di un vero e proprio affare di mercato, visto il valore tecnico del calciatore in questione, senza dimenticare l’aspetto economico del trasferimento. Una sola estate fa, infatti, il portoghese era stato prelevato dalla Sampdoria per 9 milioni di euro. Classe 1994, elemento della nazionale di Cristiano Ronaldo prossima al Mondiale e capacità di ballare sulla trequarti così come ricoprire il ruolo di intermedio in un centrocampo a tre. Monchi fiuta l’affare, e che affare per la Lupa.