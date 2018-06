Cristante si presenta: «Arrivare alla Roma era un mio obiettivo»

Bryan Cristante si presenta ai tifosi giallorossi: «Vestire la maglia della Roma era un mio obiettivo, sono contentissimo»

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, Bryan Cristante si è presentato ufficialmente ai tifosi della Roma. L’ex centrocampista ha iniziato la lunga intervista raccontando le prime sensazioni dopo l’arrivo nella Capitale: «Sono solo buone, a partire dall’accoglienza in aeroporto. La città poi non ha bisogno di presentazioni, così come la società che si è visto subito che è organizzata e ha un pensiero preciso dietro tutte le trattative». La Roma ha puntato fortemente sul giocatore, arrivando a sborsare 30 milioni di euro in totale: «Sì, mi ha voluto con grande forza. Da parte mia c’era la stessa volontà e infatti abbiamo trovato subito l’intesa ad inizio mercato. Sono quindi contentissimo. Era il mio obiettivo venire qui e sono riuscito a raggiungerlo velocemente».

A Cristante viene chiesto un giudizio sulle sue stagioni all’Atalanta: «È stata davvero un’ottima esperienza, un anno e mezzo bellissimo. Devo ringraziare per questo un po’ tutti, dallo staff tecnico alla società alla città. Mi sono trovato da subito bene e sono riuscito a esprimere immediatamente tutto il meglio di me stesso». Sulle emozioni di giocare, per la prima volta, la Champions League: «La Champions League è l’obiettivo di tutti. Sin da quando inizi da ragazzino il sogno di giocare in questa competizione è sempre presente. Sono quindi contento di esserci tornato. La Roma ha dimostrato quest’anno di essere al livello delle top… e quest’anno bisogna ripetersi». Infine un breve messaggio esteso a tutti i tifosi romanisti: «Li saluto e li ringrazio perché ho già visto il loro calore, tra l’accoglienza in aeroporto e i messaggi sui social. Quindi da parte mia ci sarà semplicemente il massimo impegno in tutto, in ogni partita e in ogni allenamento».