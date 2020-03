Genoa, allenamento in casa: il video di Nicola

Il tecnico del Genoa Nicola ha pubblicato un video con i consigli per allenarsi in casa e mantenere alta la concentrazione

Il Genoa si allena in casa. Ecco la testimonianza del tecnico Davide Nicola, che ha pubblicato su Facebook un video con i consigli per mantenere in forma i suoi calciatori: «Voglio un Genoa…versione Indoor».

«Con un po’ di fantasia il campo di allenamento può essere ovunque, anche tra le mura di casa. Un’ottima idea per regalare un sorriso ai nostri bimbi in queste giornate diverse dal solito.#iorestoacasa. Ringrazio lo staff di Marketing&Comunicazione del Genoa CFC e Mister Manuele Cacicia, con i suoi splendidi bimbi, Marta e Jacopo, per l’entusiasmo e la proattività».