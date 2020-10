Genoa, anche Mattia Destro è positivo al coronavirus

È il sedicesimo caso fra i rossoblu, il dodicesimo fra i giocatori.

Anche Mattia Destro è risultato positivo al tampone per il coronavirus. La conferma ufficiale è arrivata dal presidente del Genoa Enrico Preziosi in un’intervista a Radio Kiss Kiss.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE – «Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano».