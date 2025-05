Genoa Atalanta, Badelj interviene in conferenza: «Non riesco a trovare le parole, è inspiegabile. Futuro? Quest è l’idea»

Genoa Atalanta, Badelj interviene in conferenza. Le dichiarazioni del centrocampista croato all’addio in rossobolù.

Nel corso della conferenza stampa post partita di Genoa Atalanta, terminata con il successo degli ospiti per 2 a 3, Milan Badelj, centrocampista dei rossoblù, ha avuto modo di parlare del suo addio al club ligure.

EMOZIONI – «Non riesco a trovare le parole. Almeno per ora, è un po’ inspiegabile. Vengono alla mente tanti ricordi. Per metabolizzare servirebbero mesi. L’affetto ricevuto dalla gente, in società, in città è tangibile. Posso solo dire grazie».

GENOA – «Lascio un Genoa solido. Questa solidità mi auguro possa essere la base per qualcosa in più. E’ impossibile non andare oltre l’immaginazione e pensare che in questo stadio non si possano giocare partite europee».

RETROCESSIONE SAMP – «Per me c’è sempre stato il Genoa. Dal punto di vista sportivo la concorrenza fa piacere averla però sono straorgoglioso di quello che abbiamo fatto noi quest’anno perché non era scontato».

FUTURO – «L’idea è tornare a casa a Zagabria e far la base lì. I bimbi hanno iniziato scuola e bisogna mettere una buona base per ripartire. Il mio futuro penso resterà legato al calcio ma per ora, anche se la decisione di non continuare a giocare arrivi più facile rispetto a quella di andar via da Genova, non è ancora definitiva ma siamo andando in quella direzione».