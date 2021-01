Genoa, Badelj: «Salvezza lontana. Ma godiamoci la vittoria»

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha commentato la vittoria ottenuta in casa del Crotone: le sue dichiarazioni al canale ufficiale rossoblù

PRESTAZIONE – «All’inizio non è stata una gara facile, siamo riusciti grazie soprattutto a Destro e Czyborra ad avere il doppio vantaggio e poi è stata più facile gestirla».

EQUILIBRIO – «L’equilibrio è fondamentale. Se l’attacco segna e la difesa non prende gol vuol dire che c’è il giusto equilibrio e si portano a casa le partite».

SALVEZZA – «È il momento di fiducia anche i dettagli durante le gare ci vanno a favore. C’è anche un pizzico di fortuna. Dieci punti in quattro gare sono importanti per migliorare la classifica. La strada per la salvezza però è ancora lunga. Oggi ce la godiamo un pochino ma adesso va girata la pagina e da domani cominceremo a pensare al Napoli».