Genoa, Ballardini: «Verona più forte. Preziosi mi ha aiutato poche volte»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

GOL DI DESTRO – «Non sono un caso, lui è un giocatore bravo e se ha queste motivazioni viene fuori il suo talento e la sua confidenza con il gol. Non ha bisogno di guardare la porta, sa dov’è. Se si allena lui è questo».

RAMMARICO – «Bisogna essere onesti, il Verona è una squadra più forte del Genoa. Anche questa sera ha dimostrato di essere forte, noi ora facciamo fatica ad essere squadra, facciamo fatica nel gioco, ma abbiamo umiltà e la voglia di fare una corsa in più che ci permette di giocarcela anche con un avversario di grande fisicità e qualità come il Verona. Il Genoa deve fare ancora tanta strada, il Verona è più avanti di noi perciò il punto per me è guadagnato».

NUOVA PROPRIETA’ – «Ho profonda gratitudine perché il presidente mi ha chiamato tante volte, dall’altra parte devo dire che mi ha sempre messo in difficoltà, mi ha aiutato raramente, un po’ per diversi motivi. Sono più disteso? No, c’è un uragano dentro, non si sta mai tranquilli, non lo sono. Questa partita che siamo riusciti a raddrizzare ci lascia soddisfatti per la prestazione e per il risultato. Siamo contenti per quello che siamo riusciti a fare contro una squadra forte».