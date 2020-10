Genoa, Behrami: «Il Covid mi ha reso più fragile»

Valon Behrami ha parlato dell’esperienza vissuta con il Covid-19

Valon Behrami, centrocampista del Genoa, è uno dei 17 calciatori rossoblù colpiti dal Covid-19. Lo svizzero, in una intervista a Il Secolo XIX, ha parlato dell’esperienza vissuta con il virus.

«Dopo il Covid sono più fragile ma adesso voglio vincere il derby. i sono scoperto più fragile, non più forte. Ho avuto paura per qualcosa che non conoscevo, temevo che potesse toccare ai miei figli, ai miei genitori e a mia moglie. Ma è andata bene».