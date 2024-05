Genoa Bologna, Leali: «Ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico. Sarà emozionante giocare»

Il portiere del Genoa, Nicola Leali, è intervenuto prima della partita tra i liguri e il Bologna al Ferraris

Nicola Leali, portiere del Genoa, ha parlato Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Bologna.

PUBBLICO – «Ci teniamo a far bene. Giochiamo davanti al nostro pubblico che è sempre stato meraviglioso durante l’anno, quindi vogliamo fare una bella prestazione. Sarò bello giocare stasera, è emozionante tornare in campo dopo un po’ di tempo trascorso in panchina. Fare il secondo portiere non è semplice»