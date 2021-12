Genoa, Criscito: «I derby sono tutti particolari e tutti belli da giocare»

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato prima del Derby della Lanterna contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

DERBY GENOA SAMPDORIA – «Volevo esserci, sappiamo che è una partita particolare perché è il derby e per la classifica. Sappiamo quanto sono importanti i tre punti, speriamo di fare una grande gara. I derby sono tutti particolari e tutti belli da giocare non vedo l’ora di essere in campo, l’emozione è sempre la stessa».