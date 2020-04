Genoa, Criscito: il difensore è determinante in fase di possesso

Criscito è tra i principali leader del Genoa. Solo Toloi, tra i difensori delle top leghe, incide di più in zona di rifinitura

Criscito è una delle principali certezze di un Genoa che, primo dello stop del calcio, stava cercando di ottenere una salvezza estremamente complicata. L’ex Juve ha ottime qualità in fasi di impostazioni, gioca sempre a testa alta. Criscito è determinante nel far risalire i rossoblu con la palla, e i dati lo dimostrano.

Passaggi smarcanti ed expected assist dei centrali difensivi delle 5 top leghe europee. Rafael Toloi primo per smarcanti e tra i primi cinque per expected assist. pic.twitter.com/2ZnCjyQ5uL — CalcioDatato (@CalcioDatato) April 6, 2020

Criscito è addirittura il secondo difensore europeo per passaggi smarcanti ed Expected Assists per 90′. Solo Toloi (difensore che spesso si sgancia in avanti) fa meglio di lui.