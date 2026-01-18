Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro»

Genoa, De Rossi ha commentato così il pareggio per 0-0 al Tardini contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni

ANALISI – «La partita va analizzata cosi, primo tempo bello dove meritavamo di passare in vantaggio, nella ripresa meno tranquilli nel possesso palla, ma nel finale meritavamo di vincere. Questo è il calcio, Parma forte con varie individualità. Contento dell’attenzione che hanno manifestato i ragazzi sui calcio d’angolo e calci piazzati»

SABELLI – «Siamo una squadra di persone serie, Sabelli capace di fare queste gare è merito suo, solo allenandosi bene si possono fare partite così, avevamo anche Fini e Venturino, ma per una partita così delicata ho preferito mettere lui»

DUE CLEAN SHEET DI FILA – «Penso che sia un insieme di cose tutto questo. Capiamo adesso quando è tempo di difenderci, mi sono piaciuti i ragazzi come si sono mossi, tutto questo porta a non subire gol, poi ci sono anche i dettagli dove rischi di prendere gol. Tutti i giocatori hanno fatto una partita seria, all’inizio ero preoccupato».

MARCANDELLI – «Non mi piace parlare dei singoli, Colombo fa la partita che deve fare, ci sono poi gli avversari e non può sempre segnare. A volte entra dentro a volte no, ma la costante è creare occasioni. Marcandalli deve sempre restare acceso ogni partita, ha fisico, anche quando ha la palla. Lo voglio cattivo, non sarà mai come Chiellini perchè non ha il suo carattere ma ha tutto».

MERCATO – «Non è giusto che parlo di mercato quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro per venire qui e dire le caratteristiche che mancano. Non dovessero bastare per salvarsi allora sarà colpa mia»