Genoa, Ekuban svela: «De Rossi mi urlava che sono uno scandalo del calcio, ma va bene perché ci trasmette coraggio. Ecco cosa penso sulla sfida con la Juventus»

Genoa, Caleb Ekuban ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato così di Daniele De Rossi, del momento in rossoblù e della sfida con la Juve

In un’intervista ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Genoa Caleb Ekuban ha fatto il punto sul suo attuale momento di forma e sulle ambizioni della squadra rossoblù. Tra aneddoti divertenti legati al tecnico Daniele De Rossi, ricordi di ex compagni illustri e il mirino puntato sulla prossima delicatissima sfida di campionato contro la Juventus, il centravanti ha offerto uno spaccato interessante e autentico della vita all’interno dello spogliatoio ligure.

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Tra vita privata, Nazionale e i ricordi legati a Retegui e Calafiori

Lontano dal fervore del rettangolo verde, la routine dell’attaccante è all’insegna della massima tranquillità domestica, con uno sguardo sempre attento alle sorti degli Azzurri. Il giocatore ha raccontato le sue abitudini e il suo legame con i compagni approdati in azzurro: “L’unica cosa che riesco a fare quando sono a casa e non ci sono i bambini è stare sul divano a guardare gli altri sport. E speriamo che la Nazionale vada ai Mondiali. L’assist di Retegui? Ricordo ancora come se fosse ieri, un appoggio perfetto di testa e io l’ho rovesciata in porta. Però sono due gli ex compagni di questa Nazionale, c’è stato anche Calafiori qua, per quanto per una breve esperienza. Bravissimo ragazzo anche lui, gli auguro il meglio.”

La cura De Rossi: aneddoti da spogliatoio e mentalità offensiva

Uno dei passaggi più interessanti e genuini dell’intervista riguarda il rapporto diretto, verace e profondamente stimolante con l’attuale allenatore. L’impatto del mister si è fatto sentire sia sul piano caratteriale che su quello squisitamente tattico, incrementando notevolmente la propensione offensiva della compagine genovese. Rivelando un divertente retroscena sulle sedute quotidiane al centro sportivo, l’attaccante ha spiegato: “De Rossi? Mi urlava che sono uno scandalo del calcio e mi presento agli allenamenti in ciabatte, ma va bene. Se deve sfogarsi così in campo, glielo lascio fare. A noi attaccanti trasmette coraggio, per me è quella la parola giusta. Voler aggredire l’area avversaria per portare più uomini davanti, il baricentro con lui si è alzato e questo porta più occasioni e possibilità di fare gol.”

La Juventus nel mirino: grinta e determinazione per fare punti

La sosta per gli impegni internazionali sta per andare in archivio e il Genoa è ora atteso da un banco di prova di altissimo livello: il match contro la formazione bianconera. Nonostante le pesanti assenze momentanee dovute ai giocatori precettati dalle rispettive selezioni, la rosa è già ampiamente focalizzata sull’obiettivo, spronata dalle dichiarazioni cariche di adrenalina del proprio condottiero. Sull’avvicinamento al match e sull’atteggiamento agonistico richiesto, Ekuban ha concluso senza mezzi termini: “Noi cercheremo di andare lì preparati, per dare battaglia e portare a casa qualche punto. Non abbiamo ancora iniziato davvero i discorsi per la Juve, mancano tanti nazionali. Ma due giorni fa ci ha accesi dicendo che era una partita importante tanto quanto quella con la Roma, con l’Inter e col Milan, che si deve battagliare per portare a casa i punti”