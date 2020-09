Genoa, El Yamiq vicino al Getafe

Calciomercato Genoa: il club rossoblù sta per perfezionare la cessione al Getafe di El Yamiq

Il Genoa si muove in uscita, con la trattativa per la cessione di El Yamiq vicina alla conclusione. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il difensore classe 1992 è a un passo dal trasferimento al Getafe.

Il nazionale marocchino si prospetta una nuova esperienza in Spagna, dopo quella dello scorso anno al Real Saragozza. Il Genoa ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo e inizio della prossima settimana dovrebbero esserci visite mediche e firma.