Genoa: Ghiglione e la spinta dei terzini

La spinta costante di Ghiglione permette al Genoa di occupare bene il campo in ampiezza. Tanti assist per lui

Nel 4231 del Genoa di Thiago Motta, la spinta dei terzini è fondamentale. Contando che i 4 davanti tendono a ricoprire posizioni molto interne (forse Kouamé si defila un po’ più di Pandev), sono i laterali che si alzano per dare ampiezza. Devono essere pronti ad accompagnare il ribaltamento dell’azione.

Un esempio nella slide sopra, in cui il Genoa risale lanciando per Pinamonti. Ghiglione è giù pronto per sovrapporsi ed aggredire la profondità.