Genoa, Gilardino e le prove di fuga per la A

Il Genoa fa le prove per la fuga e inizia a intravedere la Serie A, Gilardino in casa è infallibile e ora ha staccato Bari e Sudtirol.

Il pareggio dei pugliesi e della squadra di Bolzano ha permesso ai rossoblù di allungare in classifica. L’1-0 contro la Ternana ha lanciato in seconda posizione il Genoa che ora si trova a +3 sul Bari terzo. Prove tecniche di fuga, come scrive La Gazzetta dello Sport.