Genoa: i break di Agudelo bucano la Juventus

Agudelo è stato tra i protagonisti di Genoa-Juventus. Il talento colombiano ha creato costantemente superiorità numerica

Agudelo è stato tra i migliori in campo in Juventus-Genoa, partita in cui ha dimostrato una personalità fuori dal comune. Basti pensare che ha vinto l’enorme numero di 9 dribbling su un totale di 9 tentati.

Oltre alla capacità di creare superiorità numerica, il colombiano ha offerto smarcamenti di grandi livello, facendosi trovare tra le linee per aiutare la risalita della squadra. Un esempio nella slide sopra: i giocatori della Juve si occupano di Cassata e Schone, ma nessuno legge il suo movimento a venire incontro. Il Genoa supera la pressione della Juventus. Coi liguri in 10, Agudelo ha poi giocato da mediano a fianco a Schone.