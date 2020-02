Genoa: i movimenti di Biraschi creano vantaggi offensivi

Anche grazie ai movimenti di Biraschi, il Genoa ha messo in difficoltà la Lazio. Il difensore alzava la propria posizione

Nonostante la sconfitta, Nicola può essere felice per la prestazione del Genoa contro la Lazio. I liguri si sono resi pericolosi fino alla fine, mostrando voglia di non mollare. Sono anche riusciti a rendersi parecchio pericolosi in diverse situazioni.

In particolare, i movimenti di Biraschi creavano situazioni pericolose per il Genoa. Il difensore, che faceva il terzo a destra nel 352, spesso alzava la propria posizione, creando scompiglio tra le linee avversarie. Un esempio nella slide sopra. Lucas Leiva si trova in difficoltà, perché è preso ai fianchi dagli avversari, con la mediana laziale in inferiorità numerica.