Genoa, interesse per Scamacca: può arrivare in prestito dal Sassuolo

Il Genoa sarebbe interessato all’acquisto di Gianluca Scamacca, attualmente in forza al Sassuolo, per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione di Serie A. Lo riporta Sky Sport.

La trattativa tra le due società sarebbe in corso e si lavorerebbe sulla base di un prestito per concludere l’operazione. Il Genoa e il Sassuolo si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni per giungere alla fumata bianca.