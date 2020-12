Allo stadio Ferraris, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Juve si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Genoa Juve 1-2 MOVIOLA

18.03 – Minuto di silenzio per Paolo Rossi

1′ Calcio d’inizio – Si comincia

2′ Gol annullato a Rabiot – Subito in rete la Juve, ma non vale. Rabiot spinge col braccio il pallone in porta, sulla sponda aerea di Bonucci sugli sviluppi di punizione. Addirittura giallo per il francese

3′ Punizione Sturaro – Da posizione decentrata al limite, barriera piena

8′ Rischio Szczesny – Il polacco smista su Alex Sandro un pallone difficile da addomesticare sotto pressione. Ma se la cava il brasiliano

10′ Colpo di testa McKennie – Grande occasione per la Juve. Sugli sviluppi di corner McKennie salta su un pallone sporco che si era impennato. Vola Perin a dirgli di no

15′ Ammonito Goldaniga – Intervento duro ai danni di Chiesa

18′ Tiro Bentancur – Conclusione dal limite dopo il tentativo di Dybala. Pallone largo di molto

21′ Bani chiude su Alex Sandro – Il brasiliano si era incuneato bene a sinistra sul servizio di Chiesa

24′ Tiro McKennie – Conclusione sbilenca da dentro l’area dopo la buona sponda di Chiesa

29′ Cross Cuadrado – Bel pallone messo in mezzo da sinistra, non può arrivare Ronaldo e non c’è nessuno sul secondo palo

32′ Cross Chiesa – Bella iniziatica a sinistra, pallone dentro però debole e basso. Facile per Perin

37′ Recupero Chiesa – L’esterno della Juve prima perde il pallone e poi salva tutto rimontando in velocità Pjaca sul contropiede del Genoa

38′ Colpo di McKennie a Pellegrini – Manata involontaria, si scusa l’americano. Ma il terzino ex Juve ha bisogno dell’intervento dei sanitari

43′ Colpo di testa McKennie – Ancora da corner, ma non trova la porta

45+1′ Fine primo tempo – Duplice fischio

46′ Inizio secondo tempo – Si ricomincia

47′ Tiro Ronaldo – Mancino da posizione decentrata, ma non trova la porta

55′ Punizione Cuadrado – Pallone a cercare Ronaldo in area, anticipato. Il portoghese era comunque in offside

57′ Gol Dybala – Colpo di testa di McKennie a smarcare l’argentino, sterzata di Dybala che rientra sul mancino in area e prende in controtempo Perin

59′ Gol annullato a Chiesa – Uno-due vanificato dei bianconeri. Cristiano Ronaldo aveva smarcato il compagno davanti a Perin che era stato battuto. Ma il portoghese era in posizione di offside

61′ Gol Sturaro – Deviazione vincente sul secondo palo sul cross di Pellegrini. Perso alle spalle da Alex Sandro

65′ Gol annullato a Dybala – Rovesciata vincente a porta vuota, viziata però da una posizione di poco irregolare dell’argentino dopo il tentativo di Ronaldo rimpallato da Perin

66′ Tiro Rovella – Conclusione che per poco non sorprende Szczesny che riesce però a recuperare la posizione e bloccare il pallone in due tempi

72′ Colpo di testa Ronaldo – CR7 schiaccia il pallone ma grande parata di Perin di istinto sulla linea. Ha respinto col piede il portiere blucerchiato

76′ Rigore per la Juve – Cuadrado punta Rovella che lo stende in area

77′ Gol Ronaldo – Spiazzato Perin dal dischetto, ammonito McKennie prima della realizzazione

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Genoa Juve 1-2: risultato e tabellino

Reti: 57′ Dybala, 61′ Sturaro, 77′ rig. Ronaldo

Genoa (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro (66′ Behrami); Scamacca (66′ Destro), Pjaca (73′ Shomurodov). All. Maran. A disp. Czyborra, Caso, Dumbravanu, Destro, Pandev, Zajc, Zima, Paleari, Melegoni, Ghiglione.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot (66′ Morata), Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Israel, Danilo, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Da Graca.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: 2′ Rabiot, 15′ Goldaniga, 77′ McKennie