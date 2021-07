Genoa, ora è ufficiale: acquistato il talento Buksa. La nota del club

Il Genoa ha annunciato l’acquisto dal Wisla Cracovia dell’attaccante Buksa: il comunicato ufficiale del club rossoblù

Il Genoa ha annunciato l’acquisto dal Wisla Cracovia dell’attaccante Aleksander Buksa. Il comunicato ufficiale del club rossoblù.

«Il Genoa Cricket and Football Club annuncia di aver ingaggiato l’attaccante polacco Aleksander Buksa, 18 anni, tesserato fino al 30 giugno 2021 per il Wisla Krakov Spolka Akcyjna. Nato a Cracovia il 15 gennaio 2003, Aleksander Buksa ha già vestito le maglie delle rappresentative polacche Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19. In tre stagioni ha collezionato 38 presenze in Ekstraklasa e nella stagione 2019/20 è diventato il più giovane marcatore nella storia del club nel massimo campionato polacco e il secondo più giovane marcatore nella storia del torneo. Nel 2020 l’attaccante del Wisla Krakov era stato inserito nella lista dei migliori sessanta talenti mondiali nati nel 2003».