Genoa, De Rossi sicuro: «Abbiamo fatto un gran primo tempo. Sono consapevole che era un match point, ne avremo altri. Sulla Nazionale…»

Genoa, il tecnico degli rossoblù De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese. Le sue parole

Nel post‑partita della sfida tra Genoa e Udinese valida per la 30ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico dei rossoblù, De Rossi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo fatto un gran primo tempo oggi, ma anche contro Torino e Roma.. siamo qui a commentare una sconfitta che ferma un po’ questo cammino che ci aveva allontanato dalla zona più calda. La partita è stata fatta, ma il calcio è anche questo, sono consapevole che era un match point, ne avremo altri.. se continueremo a giocare così non avremo problemi».

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MOVIOLA – «Mano di Kabasele? Rigore o non rigore, dall’episodio in poi abbiamo perso un po’ di lucidità, non ci ha fatto bene. »

RAPPORTO GIOCATORI – «Lavoriamo su tutto, cerchiamo di dargli delle nozioni che possono aiutarli a giocare insieme. Quando c’è bisogno di una parola, una motivazione extra ci fermiamo e parliamo con loro. Gli attaccanti se stanno rendendo così bene è anche perchè probabilmente si sentono apprezzati e sentono la fiducia che abbiamo in loro»

NAZIONALE – «Il team Italia è unito.. il messaggio lo mando a tutto il resto dell’Italia, non so quanto tutti siano così dispiaciuti se non ci qualificheremo, forse solo i bambini. Oggi sono uscite le convocazioni e ci sono state un mare di chiacchiere, un mare di polemiche. I giocatori che sono in lista per me sono più che sufficienti per battere le squadre che dobbiamo affrontare. Io sono stato protagonista di uno dei momenti più belli ma anche di quelli duri.. un po’ di sostegno da fuori in più può solo che fare bene».