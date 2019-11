Genoa: Pinamonti mette in difficoltà Rugani

Pinamonti è tatticamente preziosissimo per il Genoa di Thiago Motta. Rugani ha sofferto il contatto fisico con lui

In Juventus-Genoa, Thiago Motta si è aggrappato molto alle capacità fisiche di Pinamonti per risalire il campo. I liguri verticalizzavano sovente su di lui, sperando o nelle sue sponde o nella sua capacità di aggredire la profondità.

Pinamonti andava sovente nella zona di Rugani, col difensore ex Empoli che soffriva parecchio il contatto fisico con l’attaccante. Un esempio nella slide sopra, in cui Pinamonti viene incontro sul lancio da dietro e fa da sponda per l’inserimento di Ghiglione.