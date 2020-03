Genoa: quale è il record di Biraschi

Biraschi aiuta molto il Genoa in fase di possesso. Ha un ottimo cambio di passo, tant’è che è tra i difensori che fanno più dribbling

Il sito Whoscored.com ha stilato una formazione in cui gli undici giocatori vengono scelti esclusivamente per un dato: ossia, i dribbling vinti. L’unico italiano presenta in rosa è Biraschi, che compone il centro della difesa insieme a Upamecano.

In effetti, l’ex Avellino possiede un eccellente cambio di passo. Come terzo del Genoa, spesso infatti si sgancia in avanti per dare più peso offensivo alla squadra (per esempio nella slide sopra). I dati confermano le sue ottime qualità in questo fondamentale, con 27 dribbling vinti fino a qui.