Il difensore del Genoa Cristian Romero ha parlato del suo esordio in Serie A, avvenuto nello scorso turno di campionato contro la Juventus

Il Genoa sta preparando la gara casalinga di domenica contro l‘Udinese dopo l’ottimo pareggio conquistato in casa della capolista Juventus. Il Grifone, difatti, ha bloccato la fuga dei bianconeri strappando un punto importante all’Allianz Stadium. Della gara contro la Vecchia Signora è tornato a parlare il difensore del club friulano, Cristian Romero, durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX. Quella di Torino per il giocatore argentino sarà una gara indimenticabile dato che è stata la partita d’esordio in Serie A.

Il difensore classe 1998 ha affermato in merito: «Ho saputo che avrei giocato contro la Juventus solo quando ero allo Stadium, il tecnico mi ha detto di stare tranquillo come in allenamento. Ovviamente ho avuto un po’ di ansia sapendo di ritrovarmi davanti grandissimi giocatori, ma una volta sceso in campo no, perché alla fine siamo tutti uguali». Infine sui giocatori bianconeri Romero ha ammesso: «Cristiano Ronaldo è un calciatore fortissimo, ma mi ha colpito pure il terzino Joao Cancelo».