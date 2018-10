Juventus-Genoa 1-0: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Juventus-Genoa, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus e Genoa sono pronte a scendere in campo per il secondo anticipo della 9ª giornata di Serie A, 201872019. I bianconeri hanno vinto le otto partite precedenti, 10 contando anche le due di Champions League. Il Genoa ha 12 punti e una partita in meno e ha da poco cambiato allenatore ed è guidato ora da Ivan Juric. Lo spauracchio numero uno per Szczesny e compagni sarà senza dubbio Piatek, autore di 9 gol in 7 partite, sempre in gol in questa Serie A. Allegri dovrà fare a meno di Sami Khedira e di Spinazzola (il terzino è quasi pronto, rientro vicinissimo, ritorni importanti anche quelli di De Sciglio e Douglas Costa). Nei rossoblù non convocati Spolli e Favilli.

Juventus-Genoa: tabellino

MARCATORI: 18′ pt Cristiano Ronaldo (J)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo. In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Emre Can, Rugani, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Zukanovic, Mazzitelli, Gunter, Rolon, Hiljemark, Lakicevic, Omeonga, Medeiros, Lapadula, Pandev. Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: La Penna

NOTE: AMMONITI: Romero (G); Benatia (J)

Juventus-Genoa: diretta live e sintesi

7′ – Primo tiro di Piatek che sfrutta un errore in disimpegno di Benatia e calcia da fuori, Szczesny devia in angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

1′ – Cross rasoterra violento di Alex Sandro, Radu sfiora e la difesa del Genoa mette in corner. Dall’angolo colpo di testa di Benatia, palla sul fondo.

1′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio nelle due squadre.

SINTESI PRIMO TEMPO – Juve padrona del campo sin dai primi minuti. Genoa aggressivo, arroccato nella sua metà campo e senza idee ma con questa Juve è difficile per tutti. Cristiano Ronaldo ha trovato il suo 44° gol dopo le soste in 34 partite e ha sbloccato il match con un tap-in. Genoa in difficoltà ma in partita. La Juve ha avuto solo il demerito di non trovare il colpo del ko.

45’+1 – FINE PRIMO TEMPO!

45′ – Un minuto di recupero.

43′ – Genoa pericoloso ma Matuidi allontana e Romulo spara alto.

35′ – Ci prova ancora Cristiano Ronaldo, palla deviata da Biraschi e corner per la Juve. Pjanic dalla bandierina per Alex Sandro che sfiora ma non riesce a indirizzare il pallone in porta.

30′ – Benatia ammonito per un fallo su Piatek nella trequarti del Genoa.

28′ – Tiro dalla distanza di Kouamé, palla lontana dallo specchio della porta.

23′ – Imbeccata di Cuadrado per Ronaldo che calcia di prima intenzione trovando la pronta risposta di Radu.

22′ – Il gioco è ripreso, Pjanic è rientrato in campo.

21′ – Infortunio per Pjanic: torsione del ginocchio sinistro per il bosniaco che va a terra.

18′ – GOL DELLA JUVENTUS! Azione personale di Cancelo, tiro deviato, il pallone arriva a Ronaldo, dopo una leggera deviazione di Radu e Cristiano Ronaldo non sbaglia il tap-in, con tanto di tunnel a Piatek.

14′ – Palo della Juve: cross di Cuadrado, colpo di testa di CR7 e palla sul palo, sulla respinta il portoghese calcia al volo, ostacolato dalla difesa del Genoa, ma manda alto.

10′ – Bella azione della Juve: Bonucci-Cuadrado-Pjanic di prima per Ronaldo che controlla col destro e calcia col sinistro ma Radu blocca senza problemi.

9′ – Ammonito Romero, aggressivo su Cristiano Ronaldo.

3′ – Prima conclusione verso la porta di Ronaldo ma il 7 non trova la porta.

1′ – Fischio d’inizio di La Penna: è iniziata Juventus-Genoa.

Squadre in campo. Sta per iniziare la sfida.

Diretta live dalle ore 18

Juventus-Genoa: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo. In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Emre Can, Rugani, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Zukanovic, Mazzitelli, Gunter, Rolon, Hiljemark, Lakicevic, Omeonga, Medeiros, Lapadula, Pandev. Allenatore: Ivan Juric

Juventus-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Allegri non può contare sugli infortunati Khedira e Spinazzola (il cui rientro è previsto per fine mese) e deve valutare l’impiego di Dybala, reduce da un fastidio al ginocchio nell’amichevole tra Argentina e Brasile. L’allenatore bianconero, che ritrova Douglas Costa, dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3: Juve così probabilmente in campo con Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio (possibile riposo per Alex Sandro) in linea di difesa. A centrocampo si scaldano Pjanic (favorito su Bentancur), Emre Can e Matuidi; in attacco, probabile spazio iniziale a Bernardeschi (pronto anche Douglas Costa) con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Juric, alla terza volta in carriera sulla panchina del Genoa, non dovrebbe cambiare il sistema di gioco 3-5-2 già ampiamente utilizzato da Ballardini. Diversi i ballottaggi in casa rossoblù: Marchetti è favorito su Radu per difendere la porta; a centrocampo, Romulo non è al meglio e si tiene pronto Pereira, mentre Hiljemark si gioca una maglia con Mazzitelli. In attacco, Kouamé è favorito su Favilli. Grifone previsto così in campo a Torino: Marchetti in porta, Biraschi, Lisandro Lopez e Criscito in difesa; in mezzo al campo linea a 5 con Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark e Lazovic. In attacco è pronta la coppia rivelazione Kouamé-Piatek.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Dybala, Douglas Costa, Barzagli, Cuadrado, Kean, Emre Can, Rugani. Allenatore: Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev, Piatek. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Lapadula, Kouamé, Mazzitelli, Romero, Rolon, Bessa, Lakicevic, Omeonga, Medeiros, Zukanovic. Allenatore: Ivan Juric

Queste le parole di Massimiliano Allegri alla viglia: «Piatek è una sorpresa, è un catalizzatore di palloni dentro l’area. La prende sempre lui. Il Genoa sarà una squadra aggre. Questi momenti sono pericolosi per noi. Quando si viene da otto vittorie in campionato e due in Champions la troppa positività abbatte l’energia. Tutti dicono che vinceremo ogni partita, ma non è così. Domani c’è un match difficile, negli ultimi anni tre volte abbiamo vinto solo 1-0 contro di loro allo Stadium. Bisogna stare molto attenti. Adesso abbiamo la possibilità di rubare dei punti in campionato, quindi è un momento importante. Rientrare dopo la sosta è difficile, il Genoa ha cambiato allenatore e sarà aggressivo. Tra noi e il Napoli c’è lo scontro diretto di mezzo. Se quella partita fosse finita in pareggio, avremmo solo 3 punti di vantaggio. In questo momento dobbiamo andare in campo e mettere corsa, testa e la tecnica che già abbiamo. Ronaldo? È molto sereno e sta lavorando bene. Sulle sue cose personali non rispondo. Si è inserito molto bene con umiltà. Ha portato grande attenzione e senso di responsabilità. Poi dopo fa gol e in quello è il migliore. Quest’anno, inoltre, sta facendo molti assist».

Queste invece le parole di Ivan Juric: «E’ una squadra forte, non solo in Italia ma anche in Europa: sta giocando un bel calcio ed è in un grande momento. La squadra è stata sempre forte, i giocatori che arrivano acquisiscono una nuova mentalità: mi incuriosisce come chi arriva alla Juventus migliora dopo un periodo sottotono. Ho lavorato con meno calciatori, impegnati con le Nazionali, ma abbiamo lavorato bene: abbiamo cercato di fare le cose che piacciono a noi. I moduli contano poco, ciò che conta è come si vede il gioco in campo: cercheremo di portare in campo ciò che penso, ho tanti attaccanti bravi. Marchetti o Radu in porta? Non ho ancora deciso. Ho trovato grande disponibilità al lavoro dai calciatori, si può fare bene e questo mi soddisfa. Possibilità di fare punti? Ce ne sono sempre, sono convinto che possiamo fare bene: possiamo fargli male, ma quando giochi contro una grande squadra dipende da loro».

Juventus-Genoa: precedenti

Juventus e Genoa si sono incrociate per 102 volte in Serie A. L’ago della bilancia è tutto dalla parte bianconera: la Juve ha vinto 62 incontri contro il Grifone e ne ha pareggiati 20 mentre le vittorie del Genoa sono state 20. a Juve ha realizzato 210 gol, il Genoa invece quasi la metà, vale a dire 106. Nei 51 confronti giocati a Torino la Juve ha ottenuto ben 40 vittorie contro le sole 2 del Genoa, 9 i pareggi. L’ultimo 2 risale al ’90-91: finì 0-1.

Juventus-Genoa: arbitro

Sarà Federico La Penna della sezione di Roma a dirigere la partita tra Juventus e Genoa. Il fischietto 35enne sarà coadiuvato dagli assistenti Marrazzo e Bottegoni e dal quarto ufficiale Ros. Al Var pronti Calvarese e Tolfo. Per La Penna si tratta della prima volta in carriera sia con i bianconeri sia con la squadra allenata da Juric. Quarta presenza stagionale per il direttore di gara in Serie A.

Juventus-Genoa Streaming: dove vederla in tv

