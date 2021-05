Genoa, Strootman è già ai saluti: «Hanno creduto in me, spero di tornare presto»

Kevin Strootman è già di ritorno al Marsiglia dopo sei mesi nel nostro campionato con la maglia del Genoa. le sue parole di ringraziamento

La seconda avventura di Kevin Strootman in Italia è già giunta ai titoli di coda. Il mediano olandese è tornato infatti al Marsiglia dopo il prestito di sei mesi in Italia in cui ha praticamente sempre giocato dando esperienza e quantità al centrocampo rossoblù.

Nel tweet in cui saluta la città e i tifosi Strootman ringrazia per aver dato un’opportunità in un momento non felice della sua carriera. Per ora tornerà in Francia, poi chissà. Il tweet: