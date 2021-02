Genoa Sampdoria a rischio? Il sindaco Bucci: «Al momento non c’è pericolo»

Marco Bucci, sindaco di Genova, ha chiarito la situazione in vista del derby tra Genoa e Sampdoria: le sue parole

Marco Bucci, sindaco di Genova, ha chiarito la situazione in vista del derby tra Genoa e Sampdoria. I recenti scontri avvenuti in città tra le tifoserie rivali hanno sollevato il problema dell’ordine pubblico, in relazione anche alle norme anti Coronavirus.

«Al momento non sono stato avvertito sul rischio di situazioni pericolose legate al derby, ma è chiaro che se ci saranno segnali negativi in tal senso saremo pronti ad agire con gli strumenti che ci competono per difendere la città. Quello che possiamo dire è che bisogna rispettare le regole che ci sono e quindi praticare il distanziamento, non assembrarsi, portare la mascherina e così via».