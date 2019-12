Genoa-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vederla

Il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria infiamma il sabato sera della 16ª giornata di Serie A: dove vedere la gara in streaming e probabili formazioni

Il Derby della Lanterna fra il Genoa di Thiago Motta e la Sampdoria di Claudio Ranieri è il piatto forte del sabato calcistico della 16ª giornata di Serie A. In palio, oltre alla supremazia cittadina, ci sono punti pesanti in chiave salvezza, visto che le due formazioni navigano nei quartieri bassi della classifica e sono separate da un solo punto. Terzultimo posto in graduatoria per il Grifone con 11 punti, quartultimo per i blucerchiati, che dopo l’arrivo del tecnico romano sono risaliti a quota 12. Genoa-Sampdoria: la partita si giocherà sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Genoa-Sampdoria sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Genoa-Sampdoria su DAZN vedrà protagonisti Diletta Leotta, Federico Balzaretti e Dejan Stankovic.

Genoa-Sampdoria, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 14 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Dove vederla in streaming: Segui live Genoa-Sampdoria solo su DAZN

Arbitro: Daniele Doveri di Roma



Genoa-Sampdoria, probabili formazioni

GENOA – Thiago Motta dovrebbe puntare sul 3-5-1-1, vista anche la doppia assenza per squalifica di Agudelo e Pandev. Davanti Pinamonti agirà da unica punta, con Cassata sulla trequarti alle sue spalle. A centrocampo sulle due fasce agiranno Ghiglione a destra e probabilmente Ankersen a sinistra, visto che Pajac è acciaccato. In mezzo Schöne sarà il regista, con Lerager e Sturaro mezzali. In difesa, davanti a Radu, la linea a tre sarà composta da Biraschi, Romero e capitan Criscito.

SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe optare per il 4-3-1-2, con l’uruguayano Ramirez sulla trequarti a sostegno delle due punte che con ogni probabilità saranno Gabbiadini e Quagliarella. L’ex Southampton non è al meglio della condizione fisica e in settimana si è allenato in disparte, ma dovrebbe stringere i denti. A centrocampo si rinnova il ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra fra Jankto e Linetty, con Ekdal in regia e Vieira mezzala destra. Fra i pali il solito Audero, in difesa Thorsby dovrebbe essere confermato come terzino destro, anche se probabilmente tornerà a disposizione Depaoli dopo l’infortunio. Ancora out invece Bereszynski. A sinistra ci sarà Murru, con Ferrari favorito su Murillo per comporre la coppia centrale con Colley.



GENOA (3-5-1-1): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Sturaro, Ankersen; Cassata; Pinamonti. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Colley, A. Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA