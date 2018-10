Il presidente del Genoa Preziosi è in trattativa per acquisire la seconda emittente più importante della Liguria

Il Presidente del Genoa Enrico Preziosi annuncerà a breve l’acquisto della seconda emittente più importante della Liguria. Stiamo parlato di Telenord, la cui proprietà era fino ad oggi nelle mani di Massimiliano Monti, figlio di Alberto Monti, imprenditore che nel 1979 fondò anche Euromixer TV e OttoTV.

Telenord è uno storico canale del panorama genovese, presente da ben 41 anni, ovvero da quando nel 1977 si chiamava TN4. E ora inizierà una nuova avventura, con un nuovo patron. Un patron che dopo aver investito in giocattoli, finanza, aziende alimentari e dolciarie, servizi ed alberghi, sbarca nel mondo dell’editoria cercando di ripercorrere la strada di Urbano Cairo, altro presidente di Serie A appartenente allo stesso mondo.

Per ora non si sa molto di più sull’operazione, ma oggi, interpellato sulla questione, Preziosi se n’è uscito con un secco «No comment!». Segno che la trattativa per rilevare il pacchetto di maggioranza dell’emittente locale esiste ma non è ancora arrivata alle battute finali.