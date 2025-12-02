Genoa, Vasquez ammette: «De Rossi un allenatore con tanta energia, qualcosa che forse ultimamente ci era mancato»

Genoa, Vasquez parla del neo tecnico: «De Rossi un allenatore con tanta energia, qualcosa che forse ci era mancato»

Dopo quasi otto mesi di attesa, il Genoa ha spezzato il tabù casalingo conquistando la prima vittoria della stagione 2025/26 al Ferraris, battendo il Verona. Un successo che mancava dall’inizio del campionato e che arriva alla prima partita con Daniele De Rossi in panchina.

A margine del meet&greet con i tifosi allo store di Via XX Settembre a Genova, il capitano Johan Vasquez ha sottolineato l’importanza dei tre punti e il valore simbolico di un successo che può rappresentare una svolta per il gruppo. Ecco le parole riprese da Sky Sport:

PAROLE – «È un allenatore con tanta energia, ha portato questo in primis, qualcosa che forse ultimamente ci era mancato. È un uomo che trasmette energia, l’ho visto giocatore, ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori e cerco sempre di prendere qualcosa, ora tocca a lui e ogni giorno provo ad imparare qualcosa.

In vista delle prossime gare, a cominciare da quella di mercoledì in casa dell’Atalanta in occasione della Coppa Italia. Il mister lo ha ribadito oggi e ieri, noi dobbiamo e vogliamo passare il turno, dev’essere questo il nostro atteggiamento. So che è difficile andare a Bergamo e vincere con una squadra così, ma ce la faremo. Penso che dobbiamo provarci e perché no passare il turno».

