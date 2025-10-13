Genoa, testa al Parma: buone notizie per Vieira. Quel giocatore è pronto al rientro

Genoa, ripresa degli allenamenti in vista del Parma: attesi i rientri dei nazionali. Per Vieira una sfida che si preannuncia decisiva

Il Genoa si prepara a tornare in campo dopo la pausa per le nazionali, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e concentrazione in vista della prossima sfida di campionato. Domani la squadra rossoblù riprenderà la preparazione al centro sportivo di Pegli in vista della gara di domenica alle ore 15 al Ferraris, dove il Genoa affronterà il Parma in un match fondamentale per la classifica e per il morale del gruppo.

Il tecnico Patrick Vieira potrà contare sul graduale rientro di alcuni giocatori reduci dagli impegni con le rispettive selezioni. Frendrup è già tornato al quartier generale del Genoa e si è rimesso al lavoro con il resto dei compagni. Un rientro importante per dare equilibrio al centrocampo, soprattutto considerando il ritmo e l’intensità che il Parma di Pecchia potrebbe imporre in trasferta.

Restano ancora impegnati con le loro nazionali diversi giocatori rossoblù. In serata toccherà a Ellertsson, protagonista con l’Islanda, a Malinovskyi con l’Ucraina e a Norton-Cuffy con l’Inghilterra Under 21. Tutti e tre stanno disputando un buon periodo di forma e, salvo imprevisti, faranno rientro a Genova entro la metà della settimana, pronti a essere reintegrati nella preparazione tattica del Genoa.

Domani, invece, sarà la volta di altri elementi impegnati con le rispettive selezioni giovanili e sudamericane: Cuenca scenderà in campo con il Paraguay, mentre Ekhator, Fini e Otoa saranno protagonisti con le rappresentative Under 21 di Italia e Danimarca. Il loro rientro a Pegli è previsto tra giovedì e venerdì, con l’ultimo ad aggregarsi al gruppo che sarà il capitano Vasquez, atteso a Genova proprio nella giornata di venerdì.

Il programma del Genoa prevede nei prossimi giorni sedute di lavoro focalizzate sia sull’aspetto atletico sia sulla rifinitura tattica, in modo da ritrovare la miglior condizione collettiva in vista di una sfida insidiosa come quella contro il Parma. Vieira dovrà valutare le condizioni di chi è reduce dai viaggi internazionali, gestendo con attenzione i carichi di lavoro per evitare affaticamenti.

L’obiettivo del Genoa è chiaro: ripartire con determinazione davanti al proprio pubblico, sfruttando il calore del Ferraris e la spinta dei tifosi per conquistare punti preziosi. La pausa per le nazionali sta per concludersi e il Genoa è pronto a rituffarsi nella Serie A con la voglia di tornare protagonista. LEGGI ANCHE >>> Prossimo turno Serie A 2025/2026