Germania-Olanda 1-0: risultato e partita in diretta live

Germania-Olanda, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si gioca la 6ª giornata della Nations League,dove nel Gruppo 1 della League A la Germania di mister Löw ospita la spumeggiante Olanda di Koeman. I tedeschi scendono in campo solo per onor di firma, essendo aritmeticamente ultimi con 1 solo punto e già retrocessi in League B, gli Oranje invece con 6 punti possono strappare la qualificazione alle semifinali del torneo, dato che in caso di vittoria supererebbero la Francia Campione del Mondo.

Germania-Olanda 1-0: tabellino

Marcatori: Werner (9′ pt)

Germania (3-5-2): Neuer; Ginter, Hummels, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Gnabry, Werner, Sané. All.: Löw

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. All.: Koeman

Arbitro: Hategan (Romania)

Note: Ammonito Hummels (14′ pt)

Germania-Olanda: diretta live e sintesi

15′ Depay calcia la punizione dal limite dell’area ma la palla si infrange sulla barriera;

14′ Ammonito Hummels;

13′ Depay calcia una punizione, la difesa non ha problemi a spazzare;

9′ Werner arriva sul pallone e tira una bordata dalla distanza e spedisce la sfera nell’angolino basso di sinistra, 1-0;

5′ Tete spinge e crea per l’Olanda, ma non riesce a trovare nessun compagno in area, il passaggio viene intercettato;

2′ Kehrer dal limite dell’area lascia partire un buon tiro, la palla esce sulla destra;

1′ Iniziata la sfida tra Germania ed Olanda;

Le due squadre sono in campo, a breve l’inizio delle ostilità;



Germania-Olanda: probabili formazioni e pre-partita

Löw ha l’obbligo morale e l’orgoglio di invertire il percorso deludente intrapreso in Nations League ed iniziato nello scorso mondiale. Confermato il 3-4-3 con cui i tedeschi hanno superato in amichevole la Russia. Neuer in porta, difesa composta da Ginter, Hummels e Süle. A centrocampo sulle fasce agiranno Kehrer a destra e Schulz a sinistra, con Kroos e Kimmich al centro. Davanti Werner punta centrale, con Gnabry e Sané ai lati.

All’Olanda servono solo i 3 punti e per questo Koeman confermerà il vincente 4-3-3. Cillessen tra i pali, mentre in difesa giocheranno Dumfries e Blind esterni, con Van Dijk e De Ligt come coppia centrale. De Jong con Wijnaldum agiranno a centrocampo con De Roon. In attacco Depay centravanti con Bergwijn e Babel esternamente.

PROBABILE FORMAZIONE GERMANIA (3-5-2): Neuer; Ginter, Hummels, Süle; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Gnabry, Werner, Sané. All.: Löw

PROBABILE FORMAZIONE OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, F. De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. All.: Koeman

Germania-Olanda Streaming: dove vederla in tv

Germania-Olanda sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito Mediaset Play.