Buffon: «PSG botta di culo. Parma? Ho ascoltato mia madre»

Gianluigi Buffon ha parlato dell’esperienza al PSG e della nuova avventura al Parma: le dichiarazioni del portiere

Gianluigi Buffon, nel corso dell’evento “Invasioni di campo” con Aldo Dolcetti (collaboratore di Allegri) ha parlato del prestito al PSG e della nuova avventura al Parma. Le dichiarazioni riportate da TMW.

PARMA – «Il motivo è una sommatoria: dai miei genitori ho imparato tante lezioni, fra tutte la più importante l’ho appresa da mia madre. Mi ha sempre detto “comportati bene, fai qualche rinuncia e la vita di ripagherà con gli interessi”. Ho cercato di mettere sempre in pratica questo insegnamento e all’inizio è stato faticoso. Rinunciare a qualcosa in una professione dove l’ego deborda e invece ho capito che facendo così la vita mi ha ridato molto di più di quello che meritavo. Proseguo la mia vita così perché ci credo tanto».

PSG – «È stata la classica botta di culo. Ho avuto l’opportunità di giocare in una squadra imbarazzante a livello qualitativo, parlando coi ragazzi quando sono tornato alla Juve ho sempre detto che una sensazione di forza tale l’ho provata solo in un anno in bianconero. Ero convintissimo saremmo andati fino in fondo, vincendo partite in modo davvero facile. Poi si diventa presuntuosi e la vita ti castiga. L’anno della mia carriera che ricordo con più piacere è proprio quello di Parigi. Il rispetto che ho avuto in Francia non l’ho mai percepito, a Parigi uscivo molto di più, l’ho vissuta con la leggerezza di chi vuole condividere e interagire».