Nations League, Gibilterra sei meglio dell’Italia! Vince con l’Armenia la sua prima storica trasferta e vola a 3 punti

Che serata quella di stasera per la Nazionale di Calcio di Gibilterra. Una serata che rimarrà nella storia. E’ infatti arrivata la prima vittoria in assoluto in una competizione internazionale, per altro ottenuta in trasferta sul campo dell’Armenia per 1-0. Gibilterra non solo ha ottenuto la prima vittoria, ma lo ha fatto anche nel migliore dei modi: senza subire reti. Un vero e proprio record per una squadra che ha sempre subito gol in gare ufficiali e che in questa Nations League aveva già subito 4 reti senza farne neanche uno.

Finora erano stati conquistati soltanto due successi, ma tutti in amichevole e tutti tra le mura amiche contro Malta e Lettonia. Ma questa sera, sul campo dell’Armenia, che vedeva tra i titolari un certo Mkhitaryan, non c’è stata storia e al minuto 50’ è arrivato il decisivo rigore segnato da Roy Chipolina, capitano della squadra. Ora in classifica la squadra di Gibilterra si trova a quota 3 a pari punti con Liechtenstein e Armenia. Irraggiungibile la Macedonia, ma perché non sperare a questo punto?