Gila verso l’addio alla Lazio? Blitz del Milan: dialogo aperto con Lotito! Quale futuro per il difensore spagnolo? Le cifre dell’affare

Il Milan rompe gli indugi e traccia la rotta per il mercato estivo con un obiettivo prioritario: blindare la difesa del futuro. La dirigenza di via Aldo Rossi ha cerchiato in rosso il nome di Mario Gila, difensore centrale spagnolo divenuto un pilastro inamovibile della retroguardia della Lazio. La strategia del Diavolo è aggressiva e mira a chiudere la pratica con largo anticipo per bruciare la concorrenza e assicurarsi un profilo giovane ma già rodato nel campionato italiano.

Stando a quanto riportato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani ha preso in mano le redini della negoziazione, avviando contatti diretti con il presidente dei Capitolini, Claudio Lotito. Il piano dei Rossoneri è ottenere un accordo definitivo e il “sì” del giocatore già durante la primavera, per poi formalizzare il trasferimento a giugno. L’operazione è economicamente impegnativa ma considerata assolutamente fattibile: la richiesta per il cartellino del classe 2000 oscilla intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che la proprietà milanista sembra pronta a investire per garantire solidità al reparto arretrato in vista della prossima campagna europea.

La necessità di accelerare i tempi nasce anche dal timore di inserimenti esterni. Oltre a diverse sirene estere, anche l’Inter avrebbe sondato il terreno per l’ex talento del Real Madrid, il cui contratto scade nel 2027. Gila ha convinto gli scout per la sua rapidità e capacità di lettura difensiva, caratteristiche perfette per il calcio moderno. Tuttavia, c’è un ostacolo burocratico non indifferente da superare: il club di Madrid vanta ancora il 50% sulla futura rivendita. Questo dettaglio costringe i Biancocelesti a tenere alto il prezzo per non vedere dimezzato il proprio incasso. I dialoghi proseguiranno serrati nelle prossime settimane: Furlani vuole regalare ai tifosi il primo colpo della stagione 2026/27 prima ancora che l’estate abbia inizio.

