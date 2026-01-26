Gila Lazio, decisione presa per il rinnovo di contratto: lo scenario che si verificherà a fine stagione. Ultimissime

Gila Lazio, è stata presa questa decisione per il rinnovo di contratto: cosa succederà a fine stagione. Ultimissime novità

Nubi grigie si addensano sul futuro della difesa della Lazio. Quella che sembrava una trattativa complessa si è trasformata in una presa di posizione netta: Mario Gila non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club capitolino, attualmente in scadenza nel giugno 2027. Una decisione che mette la società di Claudio Lotito con le spalle al muro: sebbene una cessione immediata in questa sessione invernale appaia improbabile, l’addio in estate diventa lo scenario quasi inevitabile per non rischiare di svalutare il patrimonio tecnico a un anno dalla fine del vincolo. Tuttavia, è bene tenere le antenne alzate: le grandi manovre sono già iniziate. Lo riporta Alfredo Pedullà.

Derby d’Italia per lo spagnolo: il Milan accelera

Sulle tracce del difensore centrale spagnolo ci sono le big del nostro campionato. Già all’inizio di gennaio c’è stato un sondaggio dell’Inter: i nerazzurri vantano un canale preferenziale grazie al procuratore di Gila, lo stesso del capitano Lautaro Martinez. Ma nelle ultime settimane è il Milan ad aver guadagnato terreno, lavorando in modo “sotterraneo”. Dietro l’assalto rossonero c’è un nome pesante: Igli Tare. L’ex direttore sportivo della Lazio, colui che portò Gila in Italia prelevandolo dal Real Madrid Castilla, è il grande estimatore e sponsor dell’operazione.

La strategia sotterranea e il nodo Real Madrid

Dato che i rapporti tra Tare e il presidente Lotito sono inesistenti, il Milan sta agendo nell’ombra per portarsi in vantaggio strategico, sfruttando la volontà del ragazzo. Le smentite di rito che arrivano dai due club fanno parte del gioco delle parti, specialmente in un momento delicato per l’ambiente laziale, dove meno si parla di cessioni illustri, meglio è. Dalla Spagna rimbalzano voci di un affare già concluso per l’estate, ma le informazioni di Pedullà parlano di manovre avanzate, non ancora di firme. Per Tare l’arrivo di Gila è una priorità assoluta. Resta però un nodo economico cruciale da sciogliere: la Lazio deve al Real Madrid il 50% della futura rivendita. Questo obbligherà Lotito a chiedere una cifra importante per rientrare dell’investimento, rendendo la trattativa estiva tutt’altro che scontata sulle cifre.

