Gilardino, le dichiarazioni in conferenza stampa dopo Atalanta Pisa - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Alberto Gilardino dopo quella che è stata la partita di Serie A Atalanta Pisa

(INVIATO STADIO DI BERGAMO – Bergamo) In conferenza stampa, l’allenatore Alberto Gilardino ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Atalanta Pisa di Serie A.

SULLA PARTITA – «Sono felice per la partita e per tutto il mondo Pisa. Deve essere la nostra benzina questa voglia di sacrificio. Abbiamo fatto un gran primo tempo soprattutto nei primi 10 minuti. La squadra ha fatto buone trame di gioco soprattutto sulle seconde palle, poi è normale che nel secondo tempo l’Atalanta ha provato a fare goal, ma nelle difficoltà siamo stati capaci a fare risultato. Per noi è un risultato storico»

MERCATO – «Stiamo facendo delle valutazioni con la società perché in questo spogliatoio vengano qui con la voglia di attaccamento alla maglia: per esempio Cuadrado che stasera che ha fatto uno scatto importante, il simbolo di come ci dobbiamo comportare. Chiaro che serve gente capace anche sotto l’aspetto »

PRESSING E VOGLIA DI FARE – «touré ha macinato chilometri per tutta la partita così come tutta quanta la squadra che ha saputo lottare. L’Atalanta è una squadra forte quindi sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare oggi, ma siamo stati bravi a limitarli in certi momenti. L’imput è avere coraggio di andare più avanti per mettere in difficoltà le altre squadre. Siamo all’inizio del nostro percorso. Stasera abbiamo fatto i primi 500 metri, ma c’è grande voglia e per noi deve essere benzina»

