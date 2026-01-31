Connect with us

Pisa News

Gilardino esonerato dal Pisa! Decisione presa, salta la panchina dei toscani. Ora è anche ufficiale

Published

49 minuti ago

on

By

Gilardino Pisa Inter

Gilardino esonerato dal Pisa! È stata presa questa decisione da parte del club toscano, ora è anche ufficiale

La notte dell’Arena Garibaldi porta consiglio, ma soprattutto una sentenza definitiva: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa. La pesante sconfitta interna per 1-3 subita contro il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo di tensioni e risultati altalenanti. La notizia conferma le sensazioni negative emerse nell’immediato post-partita, quando il tecnico aveva disertato le interviste chiudendosi in un lungo confronto con la dirigenza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La decisione: comunicata la rottura

La società nerazzurra ha rotto gli indugi e ha già comunicato formalmente la decisione all’allenatore. Il summit d’urgenza, andato in scena negli spogliatoi mentre lo stadio si svuotava, ha sancito la fine del rapporto. L’esonero di Gilardino è ormai realtà. Nelle prossime ore verrà svelato il nome del successore chiamato a risollevare le sorti dei nerazzurri, con Marco Giampaolo in pole.

IL COMUNICATO DEL PISA – «Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto11 ore ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×