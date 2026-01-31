Gilardino esonerato dal Pisa! È stata presa questa decisione da parte del club toscano, ora è anche ufficiale

La notte dell’Arena Garibaldi porta consiglio, ma soprattutto una sentenza definitiva: Alberto Gilardino non è più l’allenatore del Pisa. La pesante sconfitta interna per 1-3 subita contro il Sassuolo è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo di tensioni e risultati altalenanti. La notizia conferma le sensazioni negative emerse nell’immediato post-partita, quando il tecnico aveva disertato le interviste chiudendosi in un lungo confronto con la dirigenza.

La decisione: comunicata la rottura

La società nerazzurra ha rotto gli indugi e ha già comunicato formalmente la decisione all’allenatore. Il summit d’urgenza, andato in scena negli spogliatoi mentre lo stadio si svuotava, ha sancito la fine del rapporto. L’esonero di Gilardino è ormai realtà. Nelle prossime ore verrà svelato il nome del successore chiamato a risollevare le sorti dei nerazzurri, con Marco Giampaolo in pole.

IL COMUNICATO DEL PISA – «Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra».