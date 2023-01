Gilardino: «Voglio un Genoa flessibile tatticamente»

Alberto Gilardino disegna il Genoa a sua immagine e somiglianza: le dichiarazioni del tecnico sulla sua squadra

L’arrivo in panchina di Alberto Gilardino ha contribuito a rivitalizzare il Genoa. E lui, l’ennesimo campione del mondo 2006 diventato allenatore, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.



GENOA GUARITO? – «No, credo che le prestazioni ed i risultati siano la fortuna di un allenatore, l’ho detto dal primo giorno. Bisogna restare concentrati gara dopo gara, continuando ad avere stabilità nelle prestazioni e positività negli atteggiamenti».



LA CONFERMA LO CAMBIERA’? – «No, credo che le prestazioni ed i risultati siano la fortuna di un allenatore, l’ho detto dal primo giorno. Bisogna restare concentrati gara dopo gara, continuando ad avere stabilità nelle prestazioni e positività negli atteggiamenti».



4-3-2-1 MODULO DA CONFERMARE? – «No, credo che la parola-chiave sia flessibilità. A Bari siamo scesi in campo con Gudmundsson e Aramu sotto a Puscas, chiudendo con il 3-5-2. Dipende dall’impostazione che uno vuole dare alla gara e soprattutto dentro la partita serve avere quei cambiamenti tattici e di caratteristiche di giocatori per mettere in difficoltà gli avversari».