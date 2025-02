Milan, il giorno di Gimenez: visite mediche, firma a San Siro per vedere il derby, e ora all in su Joao Felix

Milan, mattina di visite mediche per Santiago Gimenez: nel pomeriggio il nuovo attaccante rossonero sarà a San Siro per assistere al derby

A Milano è oggi giorno del derby, ma non solo: arrivato ieri sera oggi sulla sponda rossonera del Naviglio è la giornata di Santiago Gimenez. Il nuovo attaccante del Milan è sbarcato ieri sera in città e questa mattina sosterrà le visite mediche con i rossoneri e poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029 a due milioni a stagione.

Nel pomeriggio sarà poi a San Siro per assistere alla partita contro l’Inter, in attesa di fare il suo debutto, probabilmente mercoledì in Coppa Italia contro la Roma. Intanto Furlani e Ibrahimovic sono ancora molto attivi sul mercato: l’altro obiettivo si chiama Joao Felix. Pista non semplice come riportato da la Gazzetta dello Sport, anche perchè i rossoneri non hanno intenzione di pagare un prestito oneroso (secco o con diritto di riscatto), l’ingaggio del giocatore e le commissioni. D’altro canto il Chelsea non vuole lasciarlo partire gratis, magari partecipando pure al pagamento dell’ingaggio. Nonostante questi dubbi però la trattativa è tutto tranne che tramontata.