Gimenez si racconta: «Milan sogno che si realizza! La mia caviglia è sistemata, preparatevi! Su Modric..»

Milan, Gimenez si racconta: «I rossoneri sono un sogno che si realizza! La mia caviglia è sistemata, preparatevi! Su Modric..»

Il calciomercato del Milan continua ad accendere l’entusiasmo dei tifosi, sia per le manovre concrete portate avanti da Igli Tare — nuovo direttore sportivo rossonero, noto per l’occhio clinico sui talenti internazionali — sia per le dichiarazioni dei protagonisti. Tra questi c’è Santiago Gimenez, attaccante messicano dal grande istinto realizzativo, che in un’intervista a ESPN Mexico ha raccontato il suo profondo legame con i colori rossoneri.

Reduce dall’operazione alla caviglia del 18 dicembre, Gimenez ha rassicurato tutti sul suo ritorno in campo, spiegando di sentirsi pronto a rientrare. Ha poi ringraziato il club per la fiducia dimostrata nei momenti più complicati, sottolineando come sotto la guida di Massimiliano Allegri — tecnico noto per valorizzare gli attaccanti strutturati — si senta nelle condizioni ideali per esplodere definitivamente. Il messicano ha evidenziato quanto abbia apprezzato la protezione ricevuta dal Milan anche nei periodi in cui le sue prestazioni non erano all’altezza delle aspettative.

Per Gimenez, indossare la maglia del Diavolo è il compimento di un sogno coltivato fin da bambino. Ha ricordato con emozione i campioni che lo hanno ispirato, da Kaká a Ronaldinho, passando per Dida, Crespo e Pirlo. La nuova struttura sportiva rossonera, guidata da Tare, crede molto nella sua crescita e nel lavoro che Allegri potrà fare su di lui. L’intervista si è chiusa con un aneddoto curioso su Luka Modric, suo vicino di casa: il croato, racconta Gimenez, si sarebbe presentato da lui per chiedere in prestito un lettino da massaggi, confermandosi una figura di grande umanità e leadership.

PAROLE – “La mia caviglia è sistemata, preparatevi! Il Milan ha visto qualcosa in me, mi hanno difeso dalle critiche anche quando le mie prestazioni non erano al top. Guardare campioni come Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho o Pirlo (metronomo leggendario del centrocampo azzurro) mi fa venire la pelle d’oca. Modric? È un grande leader e una persona splendida. Mi ha aiutato molto con la sua esperienza”

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

