Giordano: «Lazio, un vice Immobile sarebbe servito, ma guardando il Napoli...»

Bruno Giordano, ex giocatore di Lazio e Napoli, ha parlato prima del match di stasera tra azzurri e biancocelesti. Le dichiarazioni

Bruno Giordano, ex giocatore di Lazio e Napoli, ha parlato a Il Messaggero.

VICE IMMOBILE – «Sì, ma ormai devi andare avanti così. In più è anche difficile trovarlo. Guardi Raspadori e Simeone, sono due giocatori importanti ai quali però Osimhen lascia le briciole. Ciro è in una condizione non ottimale. Era inimmaginabile questo rendimento in chiaroscuro visto che ci aveva abituato a valanghe di gol. Sono stagioni un po’ così, ma il suo valore resta altissimo».