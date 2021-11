«Giornalisti uccidono la Fiorentina». La dura risposta a Barone

Ast, Odg e Ussi si sono scagliati contro Joe Barone: l’amministratore delegato della Fiorentina ha attaccato la stampa locale

Ast, Odg e Ussi si sono scagliati contro Joe Barone. L’amministratore delegato della Fiorentina ha attaccato la stampa locale: «Quando la società era in crisi, i giornalisti erano pronti a uccidere la Fiorentina». Ecco il comunicato ufficiale.

LETTERA – «La frase infelice, un autentico sproloquio, fa parte di una dichiarazione rilasciata oggi, venerdì 19 novembre 2021, dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, parlando del presente e del futuro della società. Una frase inaccettabile e inqualificabile, che Associazione Stampa Toscana, Ordine dei giornalisti della Toscana, Gruppo toscano giornalisti sporti-Ussi, respingono con forza perché non rispecchia il comportamento, e soprattutto l’etica e la deontologia di chi fa professionalmente informazione. In un momento assai delicato, nel quale i giornalisti si trovano quotidianamente in prima linea, spesso aggrediti, insultati e minacciati, le parole di Barone rischiano di provocare nuova, inutile tensione. Per questo Ast, Odg e Ussi chiedono al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di prendere le distanze dalla frase del direttore generale, il quale dovrebbe chiedere scusa per averla pronunciata».