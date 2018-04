Toronto-Chivas: Champions Concacaf. L’ex Lazio e Parma Almeyda batte in finale i canadesi di Sebastian Giovinco

Il Chivas vince la Champions League della Concacaf! La formazione guidata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Matias Almeyda, ex centrocampista fra le altre di Lazio, Parma e Inter, ha battuto in finale il Toronto di Sebastian Giovinco, grande protagonista del match e vincitore del Pallone d’Oro della competizione. L’attaccante italiano, sempre più idolo di Toronto, non è bastato però ai canadesi per imporsi sui messicani. Le cose si erano messe bene per Toronto che erano riusciti a rimontare l’1-2 subito in casa all’andata.

Pineda al 19′ ha portato in vantaggio il Chivas ma Altidore ha ristabilito la parità Seba ha realizzato il gol dell’1-2 ma è stato costretto ad assistere alla gioia dei messicani. La sfida si è conclusa ai calci di rigore (niente supplementari, come da regolamento): decisivi gli errori di Osorio e Michael Bradley, ex centrocampista della Roma e del Chievo Verona. Doppia beffa per Toronto che non potrà partecipare al Mondiale per Club. A rappresentare il Nord America ci sarà dunque il Chivas di Almeyda, un club mai retrocesso nella sua storia. Il Chivas ha vinto il trofeo per ben 10 volte dal 2008 ad oggi.